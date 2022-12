“Non fare il babbo”, la nuova (e imperdibile) promozione natalizia di ho.

Milano, 23 Dicembre 2022 - Quest’anno il Natale è più bello ed economico che mai: ho. ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria sui suoi social con un protagonista speciale. Al grido di “non fare il babbo”, Babbo Natale in persona promuove una tariffa ho. imperdibile, che include 100 GB di dati, chiamate e SMS illimitati per soli 6,99 euro al mese.

La promozione natalizia di ho.

Giochi di parole e uno stile scherzoso e divertente, chi conosce il servizio di telefonia mobile ho. sa che nelle sue promozioni questi ingredienti non mancano mai. Ma per questo Natale la campagna pubblicitaria, condivisa dall’operatore sulle sue pagine Facebook e Instagram, ha una marcia in più.

I protagonisti del video sono Babbo Natale in persona che, invece di portare doni ai più piccoli, è alle prese con il servizio clienti della sua compagnia telefonica, insieme all'immancabile aiuto del suo amico elfo.

Ma Santa Claus, per colpa delle spese telefoniche troppo alte, decide di vendicarsi e ordina all’elfo di punire l’operatore con cui era al telefono mandandogli il maglione che aveva richiesto come regalo, ma di due bene taglie più piccole.

In chiusura dello spot, Babbo Natale invita tutti a non fare i babbi - che in siciliano vuol dire persona sciocca o ingenua - e ad attivare la nuova offerta ho. per soli 6,99 euro al mese che, se ci pensate bene, è particolarmente conveniente perché è a un costo di due taglie più piccolo rispetto a quella di altri operatori telefonici.

Chi può approfittare di questa offerta e i dettagli

Un’offerta davvero allettante e che è disponibile per tutti coloro che desiderano la portabilità del numero da Iliad, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Comprende ben 100 GB di traffico dati, minuti illimitati per chiamare i numeri mobili e fissi in Italia e SMS illimitati, che in questo periodo natalizio fanno più comodo che mai.

Ma la promozione non è di certo finita qui: fanno parte dell’offerta anche 5,8 GB da poter usare per navigare quando ci si trova all’estero e no, non sono affatto pochi.

Diversi, inoltre, sono i servizi gratuiti inclusi nel piano tariffario: si va dal servizio ho. Chiamato, che permette di ricevere un SMS di avviso quando si sono ricevute telefonate mentre il telefono era spento o irraggiungibile; il servizio di avviso di chiamata e quello di trasferimento di chiamata.

Da non sottovalutare (e compreso nel prezzo), è il servizio Riparti, che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta mensile se si stanno esaurendo i giga inclusi nel pacchetto.

Grazie al servizio hotspot, infine, chi attiva l’offerta 100 GB a 6,99 euro può condividere la propria connessione telefonica anche con altri dispositivi.

Come attivare il piano tariffario ho.

Attivare il nuovo piano tariffario di ho. è molto semplice: potete farlo online, oppure potete recarvi nei negozi dell’operatore. Tuttavia, chi sceglie di attivare l’offerta online può usufruire sia della SIM sia dell’attivazione gratuita, mentre se si decide di andare in negozio è necessario pagare il costo della SIM, che parte da 99 centesimi.

La nuova offerta ho. a 6,99 euro al mese richiede il completamento delle operazioni di portabilità del numero entro massimo di 15 giorni dalla data di attivazione della SIM. In caso contrario, il piano tariffario si rinnoverebbe a 11,99 euro al mese.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl