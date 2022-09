Non si ferma l'inflazione americana, Piazza Affari in rosso

Si ferma la corsa di Piazza Affari e delle Borse europee. Dopo i rialzi delle ultime due sedute, la Borsa di Milano scende, con il Ftse Mib che perde l’1,36% e chiude a 22.303,86 punti. A far male a tutto il Vecchio Continente sono i dati sull’inflazione Usa: ad agosto i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno registrato aumento dello 0,1% su base mensile e una crescita dell’8,3% su base annuale. Gli analisti si aspettavano invece, rispettivamente, un calo dello 0,1% e un aumento dell’8,1%.

Tutto ciò non influenza lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che rimane stabile sotto i 230 punti base, così come il rendimento del decennale è ancora inferiore al 4%. Sull’indice principale di Piazza Affari si salvano solo Fineco (+0,37%), Mediobanca (+0,10%), Tim (+0,05%), mentre contiene le perdite Italgas (-0,19%), quando il prezzo del metano continua a tenersi sotto i 190 euro al megawattora alla Borsa di Amsterdam, in attesa di svolte concrete sul price cap europeo.

Tra gli energetici, i petroliferi le utility, poi, ottengono risultati negativi Eni (-0,90%), Enel (-0,85%), Snam (-1,41%), Tenaris (-0,45%), Terna (-1,78%) ed Hera (-1,29%). Quest’ultima, però, ha annunciato un piano di assunzione di 300 persone da impiegare per rafforzare la transizione ecologica, in collaborazione con la società di selezione ManpowerGroup. In coda al listino, infine, ci sono: Interpump (-2,99%), Banca Mediolanum (-2,24%), Ferrari (-2,08%), Pirelli (-2,81%), Prysmian (-3,35%), Moncler (-2,28%) ed Stm (-3,33%). (in collaborazione con Money.it).