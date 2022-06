Non solo Conte-Di Maio: i 5 grandi scontri della politica

'Non fischio perché non so fischiare'

Rivalità storiche e scontri epici. La contrapposizione tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, che scuote il M5S, ha precedenti illustri: dal ‘che fai, mi cacci?’ di Gianfranco Fini a Silvio Berlusconi allo ‘stai sereno’ di Matteo Renzi a Enrico Letta. Cinque momenti 'ad alta tensione' nella storia, recente e non, della politica italiana.



Bettino Craxi, da leader del Psi, spese una vita politica a emanciparsi dalla supremazia del Partito Comunista a sinistra. L'approdo fu la nascita della formula del pentapartito, l'alleanza fra Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli. I rapporti con Enrico Berlinguer erano pessimi, con diverse fiammate nella dialettica pubblica. La più clamorosa, quella che si è consumata al congresso del Psi del 1984, a Verona, quando l’arrivo della delegazione comunista fu accolta da una valanga di fischi in platea. "Non mi sono unito ai fischi ma solo perché non so fischiare", disse Craxi dal palco.