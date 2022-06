Scissione 5 Stelle, non solo Conte-Di Maio: i 5 scontri della politica

'Enrico, stai sereno'

E' un tweet, il 14 gennaio 2014, ad aprire la sequenza di fatti che porterà il 22 febbraio al passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra Enrico Letta e Matteo Renzi. "Non mi interessa prendere il posto di nessuno, mi interessa fare le cose che interessano a italiani #enricostaisereno", è il testo del cinguettio firmato dall'allora segretario del Pd. Con quella frase, diventata a posteriori una delle più celebri 'prese in giro' della politica, Renzi escludeva quelle che poi si rivelarono 'manovre di palazzo' per arrivare a prendere il posto di Letta alla guida del governo.