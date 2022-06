Scissione 5 Stelle, non solo Conte-Di Maio: i 5 scontri della politica

'Le piazze e pieni poteri'

Un discorso durissimo, difficilmente sintetizzabile in una sola frase quello pronunciato in Parlamento dal Presidente del Consiglio ormai uscente Giuseppe Conte contro vicepremier leghista Matteo Salvini. E' l'estate del Papete e siamo all'epilogo dell'esperienza del governo giallo-verde, sostenuto da M5s e Carroccio. Conte definisce Salvini come un irresponsabile e un opportunista, e denuncia le ingerenze esercitate dal leader della Lega nei confronti degli altri dicasteri e gli attacchi rivolti ai ministri: "Sono preoccupato quando invochi le piazze e chiedi pieni poteri". E, ancora, "Caro Matteo, non si accostano gli slogan politici ai simboli religiosi".