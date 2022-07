Non solo Elodie, anche Michele Bravi al Lido con 'Amanda'

Non solo l'esordio di Elodie alla Mostra del Cinema di Venezia in 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa, che verrà presentato in concorso nella sezione Orizzonti. Anche un altro cantante, Michele Bravi, fa il suo esordio da attore in un lungometraggio cinematografico in un film che verrà presentato nella sezione Orizzonti Extra al Lido. Si tratta di 'Amanda', originale opera prima della giovane regista, sceneggiatrice e scrittrice Carolina Cavalli. Bravi aveva già preso parte in passato a delle serie tv ('La Compagnia del Cigno' nel 2019 e 'Monterossi' nel 2021) ma 'Amanda' è il primo film per il cinema in cui recita, al fianco delle due protagoniste Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi. La storia raccontata nel film è appunto quella di 'Amanda' (Porcaroli), una 24enne che non ha mai avuto amici ma che li desidererebbe più di ogni altra cosa al mondo. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca (Bellugi) passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche. Nel cast anche Monica Nappo e Margherita Maccapani Missoni, con la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno.

'Amanda' uscirà nelle sale il 13 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures. Prodotto da Annamaria Morelli e Antonio Celsi per Elsinore Film, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, Moreno Zani e Malcom Pagani per Tenderstories, il film è stato realizzato con il sostegno dei contributi selettivi del MIC, fondo allo sviluppo del FCTP e quello alla poduzione del POR FESR 2014-2020 della Regione Piemonte.