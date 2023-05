Nonno abusa della nipote minorenne mentre dorme: arrestato

I carabinieri di Bernareggio hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 67enne italiano ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti della nipote, minorenne. L'odinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza su richiesta del sostituto procuratore della locale Procura della Repubblica.

Le indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo brianzolo sono scaturite a seguito della denuncia presentata a marzo scorso dalla madre di una adolescente. La donna riferiva che la figlia le aveva confidato che nel dicembre 2022, mentre era a casa dei nonni, avrebbe ricevuto delle attenzioni particolari dal nonno. Le indagini hanno consentito di appurare come l’uomo approfittando del fatto che la nipote stava riposando nel letto matrimoniale le si sarebbe avvicinato strusciandosi e palpeggiandola, inducendo la ragazza ad alzarsi e uscire velocemente di casa per poi chiamare la mamma e raccontarle l’accaduto. L’indagato è stato arrestato e condotto presso il carcere in attesa di dover rispondere davanti agli inquirenti dei reati contestati.