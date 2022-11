Nord Corea, Seul accusa: "Lanciato missile intercontinentale"

Lanciati anche due missili balistici. Allarme in Giappone per missili, per Kishida è "intollerabile"

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale (Icbm) progettato per colpire obiettivi dall'altra parte del mondo. E' l'accusa dello Stato maggiore dell'esercito di Seul, secondo il quale il missile a lungo raggio è stato lanciato verso le 7.40 di questa mattina. Ha volato per circa 740 chilometri e ha raggiunto un'altitudine di 1.920 chilometri. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, il missile ha fallito il lancio a metà volo.

Sempre stamattina Pyongyang ha anche lanciato due missili balistici a corto raggio. Si tratta del settimo lancio di missili da parte di Pyongyang quest'anno.

In Giappone tre prefetture, quella di Miyagi, Yamagata e Niigata, hanno emesso avvisi di emergenza invitando gli abitanti a restare in casa e fermando la circolazione dei treni in seguito al lancio dei tre missili. Lo riferiscono i media giapponesi. Il primo ministro Fumio Kishida ha condannato i ''ripetuti lanci di missili'' da parte della Corea del Nord, definendo l'ultimo come ''oltraggioso e intollerabile''.

Il ministro della Difesa di Tokyo Yasukazu Hamada ha affermato che il nuovo lancio di missili "non ha attraversato l'arcipelago giapponese, ma è scomparso sul Mar del Giappone".