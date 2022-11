L'esercito sudcoreano ha denunciato che la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico verso il mare del Giappone, in quella che appare l'ennesima dimostrazione di forza da parte del regime di Pyongyang che ha descritto i lanci delle ultime settimane come attacchi simulati contro obiettivi sudcoreani e statunitensi. I capi di Stato maggiore riuniti della Corea del Sud non hanno per il momento rivelato dettagli sull'ultimo lancio.