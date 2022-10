Nord Stream, "perdite gasdotto causate da potenti esplosioni"

Le perdite di gas dai Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico sono state provocate da "potenti esplosioni". Questo l'esito dell'indagine preliminare della polizia di Copenaghen, mentre ieri gli investigatori tedeschi hanno dichiarato che i danni ai gasdotti sono stati probabilmente causati da un sabotaggio, ipotesi molto vicina a quella a cui è arrivata anche la Svezia.

Swedish journalists got permission to image one of the Nord Stream explosion sites using an underwater drone (ROV)



Caution against listening to the impending wave of explosives experts on Twitter



Their article (in Swedish) https://t.co/lpUvF0NIEi pic.twitter.com/aAkSeva0zf