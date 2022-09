Gli esperti non escludono che ci sia stata una nuova esplosione

Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte nel gasdotto Nord Stream 1 e 2, è quanto afferma la Guardia Costiera svedese. Due si trovano nella zona economica svedese, due in quella danese. Gli esperti non escludono che ci sia stata una nuova esplosione. Mentre secondo la Germania i gasdotti danneggiati potrebbero risultare inutilizzabili per sempre. Continua lo scambio di accuse tra Usa e Russia.