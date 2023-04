Nordcorea, con nuovo missile rischio attacchi nucleari a lungo raggio

La Corea del Nord ha dichiarato che il nuovo missile balistico intercontinentale che ha testato ieri è a propellente solido, uno sviluppo che secondo gli analisti potrebbe consentirle di lanciare attacchi nucleari a lungo raggio più rapidamente e facilmente man mano che Pyongyang aumenta il suo programma missilistico.

Il nuovo missile, chiamato Hwasong-18, è stato lanciato poco dopo le 7 di ieri, innescando un breve ordine di evacuazione sull'isola giapponese settentrionale di Hokkaido prima che cadesse nelle acque a est della penisola coreana.

L'agenzia di stampa coreana (KCNA) gestita dallo Stato ha riferito che il nuovo missile, lanciato alla presenza del leader Kim Jong-un e di sua figlia, "potrebbe essere utilizzato come un potente mezzo di attacco strategico di maggiore efficienza militare", oltre che "per un contrattacco nucleare per sopprimere le invasioni e proteggere la nazione".