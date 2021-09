"Nordcorea ha lanciato in mare due missili balistici"

Lo hanno reso noto le forze armate di Seul. Intelligence Usa e sudcoreana al lavoro per raccogliere informazioni

La Corea del Nord ha lanciato in mare due missili balistici, nel secondo test di questo tipo nel giro di pochi giorni. Lo hanno reso noto le forze armate sudcoreane, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Yonhap. Stando a una nota dell'esercito di Seul, i due missili - il cui modello non è stato identificato - sono stati lanciati dalle zone interne della parte settentrionale della Corea del Nord. Le intelligence americana e sudcoreana sono al lavoro per raccogliere più informazioni.

Due giorni fa Pyongyang ha testato con successo un nuovo missile da crociera a lungo raggio. Come spiegato dall'agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna, il missile è stato in grado di raggiungere una distanza di 1.500 chilometri.