Cosa indossare al lancio di un missile balistico intercontinentale? Domanda assurda per la maggior parte dei teenager. Lo è meno se si rivolge a Kim Ju Ae, figlia e possibile erede del leader nordcoreano Kim Jong Un, 'sorpresa' con una giacca di Dior a uno degli ultimi test missilistici. La ragazzina, che si pensa abbia 10 o 11 anni, la scorsa settimana è stata fotografata dai media statali nordcoreani mentre assisteva con il padre al lancio dell'Hwasong-17, in grado di raggiungere gli Stati Uniti. Un avvertimento ai "nemici", hanno commentato i media di Pyongyang a proposito del test.

L'emittente sudcoreana Chosun, notando le cuciture, ha evidenziato come la giacca trapuntata nera indossata nella fredda Pyongyang da Kim Ju Ae sembrasse esattamente quella venduta in questo periodo dalla casa di moda francese. Non è possibile accertare se la giacca sia vera o un'imitazione, ma in entrambi i casi si tratterebbe di una scelta imbarazzante in una nazione poverissima che, secondo recenti rapporti, è sull'orlo della carestia. Sul sito del marchio francese, infatti, il capo è venduto a più di 2.500 euro.

Anche la madre di Kim Ju Ae, la first lady Ri Sol Ju, è nota per la sua passione per la moda e il lusso. Diverse foto l'hanno immortalata con borse che sembrano esattamente quelle prodotte da marchi come Chanel e Dior. Un'immagine che contrasta con l'ideologia socialista della Corea del Nord e che, se fosse confermata l'autenticità dei capi, rappresenterebbe una violazione del regime di sanzioni delle Nazioni Unite.

"Le persone tendono a pensare che la moda in Corea del Nord sia sciatta e antiquata, ma l'élite del Paese è aggiornata con le nuove tendenze in fatto di stile - ha affermato Jeong Eun-lee, ricercatore presso il Korea Institute for National Unification di Seul - Condividono foto di look alla moda tramite smartphone e fanno acquisti nelle boutique di Pyongyang".

Lo stile di vita della famiglia Kim è in netto contrasto con il peggioramento della sicurezza alimentare che colpisce la gente comune in Corea del Nord a causa dei disastri naturali e del prolungato blocco delle frontiere a causa della pandemia. Il programma agricolo ha ripetutamente fallito nel fornire cibo a sufficienza per i 26 milioni di abitanti. Recentemente sono emerse segnalazioni di morti per fame in alcune aree della Corea del Nord, secondo il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud.