Nordcorea lancia altro missile balistico: settima volta in 2 settimane

Per la settima volta in due settimane, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso le acque della sua costa orientale. Il lancio è stato confermato da una dichiarazione del governo giapponese, mentre l'agenzia stampa sudcoreana Yonhap ne ha dato notizia citando fonti militari. Non sono stati resi noti dettagli sul tipo di missile e fino a dove abbia volato.

il lancio è avvenuto ore dopo la conclusione di manovre navali congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud, a cui ha partecipato la portaerei americana a propulsione nucleare USS Ronald Reagan. L'amministrazione nordcoreana per lo spazio aereo ha giustificato oggi i lanci di missili come misure di autodifesa contro gli Stati Uniti. Tali lanci, si legge sull'agenzia di stato nordcoreana Kcna, non rappresentano una minaccia nei confronti dei paesi vicini.

Martedì la Corea del Nord ha lanciato un missile a medio raggio sopra il Giappone per la prima volta in cinque anni, in un'azione condannata dalla comunità internazionale.