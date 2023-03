Nordcorea, Seul: "Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone"

La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto raggio, lancio avvenuto all'indomani dell'avvio di manovre congiunte Stati Uniti-Corea del Sud dal nome in codice "Freedom Shield". La Corea del Nord, due giorni fa, aveva fatto sapere di aver lanciato due missili da un sottomarino nel Mar del Giappone per quello che aveva definito un test per la deterrenza nucleare.