Nordcorea testa drone sottomarino: "Può creare tsunami radioattivo"

Pyongyang: "A dimostrazione della capacità di attacco militare per avvisare il nemico dell'effettiva potenza nucleare"

La Corea del Nord ha confermato oggi di aver testato "un'arma nucleare strategica sottomarina" di fronte alle coste di Riwon, nella provincia meridionale di Hamgyong, un'arma progettata "per infiltrarsi nelle acque operative e creare uno tsunami radioattivo di grandi dimensioni". Il drone sottomarino, che è stato testato martedì, ha sganciato una testata che ha navigato ad una profondità tra gli 80 ed i 150 metri nelle acque del mar del Giappone, per 59 ore e 12 minuti, secondo il comunicato dell'agenzia Kcna.

"Dopo aver organizzato e condotto un'esercitazione tattica combinata che simulava un contrattacco nucleare, la Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori ha comandato esercitazioni dal 21 al 23 marzo, che sono servite come dimostrazione della capacità di attacco militare per avvisare il nemico dell'effettiva potenza nucleare e verificare l'affidabilità delle forze di autodifesa nucleare", rende noto ancora Pyongyang.

La Corea del Nord accusa Stati Uniti e Corea del Sud di star esercitandosi "all'occupazione della Nord" durante le manovre militari congiunte chiamate "Scudo di Libertà". Di fronte a queste manovre Pyongyang afferma di dover "urgentemente preparare tutte le strutture delle sue forze armate per una guerra e rafforzare le sue capacità nucleari, sia come qualità che come quantità".

Infine si afferma che il leader Kim Jong Un ha supervisionato il test con "grande soddisfazione" esprimendo l'intenzione di spingere sia Washington che Seul alla "disperazione per la loro scelta di fare questa dimostrazione militare di alto livello".