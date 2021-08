"Not Italy again!", la 4x100 e la nuova beffa per Londra

''Not Italy again!''. E' il titolo del Daily Mail dopo che l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi nella 4x100, precedendo la Gran Bretagna sul traguardo. Una ''agonia per i velocisti britannici'', come scrive il quotidiano parlando di ''finale drammatica'' e di ''oro perso per 0''01 secondi''. Il tutto poche ''settimane dopo che gli italiani hanno sconfitto l'Inghilterra alla finale degli Europei''.

Il quartetto britannico ''ha perso amaramente'', prosegue il Daily Mail, sottolineando che la squadra stava assaporando la vittoria. CJ Ujah, Zharnel Hughes e Richard Kilty hanno condotto la gara fino alla terza frazione ''ma Nethaneel Mitchell-Blake è stato superato sull'arrivo dall'italiano Filippo Tortu'', conclude.