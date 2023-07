Notte Forte 2023: un successo travolgente l'evento di Bruno Cardin a Forte Dei Marmi

Milano, 05.07.2023 - La IV edizione di NOTTE FORTE, l'evento estivo più atteso dell’anno, ha conquistato i cuori e le menti dei presenti sabato 1° luglio, presso il celebre Bagno Annetta di Forte dei Marmi. Un'eccellente sinergia di eleganza, lusso e uno spettacolo di grande impatto hanno caratterizzato la serata, creando una magica atmosfera tra cielo e mare.

Organizzata come sempre da BI.CI. Progetti e Arredamento di Bergamo, in collaborazione con il direttore artistico dell'azienda Alessandro Martorana, la serata ha preso il via alle 20:30 con un raffinato aperitivo seguito da una cena sulla spiaggia, il tutto accompagnato da uno straordinario dj set di Andrea e Michele di Radio Deejay.

Gli artisti hanno stupito il pubblico con performance mozzafiato basate sul tema lunare, che hanno reso ancor più suggestiva la cena targata Dom Perignon. Si ricorda che la maison di champagne ha accompagnato gli eventi di BI.CI. sin dalla prima edizione, insieme ad altri prestigiosi sponsor quali Lamborghini Milano, che ha contribuito al successo di questo straordinario evento. La loro presenza ha aggiunto un tocco di fascino e raffinatezza alla serata, sottolineando l'impegno di entrambe le aziende nel creare esperienze uniche per i propri clienti.

Ma le sorprese non sono finite qui. Durante la serata, insieme a Arturo Artom, famoso per i suoi Cenacoli, Bruno Cardin ha presentato il suo nuovo libro “DESIGN LIFESTYLE”, edito da Bruno Editore, la casa editrice di Giacomo Bruno, e già diventato Bestseller su Amazon. Gli ospiti di NOTTE FORTE hanno avuto l'onore di ricevere in omaggio una copia del testo. Un gesto questo che ha ulteriormente impreziosito l'evento dimostrando il connubio perfetto tra l’amore per il design e la passione per la scrittura di Bruno Cardin.

Questa edizione di NOTTE FORTE ha avuto un significato ancora più speciale in quanto rivolta anche alla beneficenza. BI.CI. ha sostenuto l'associazione Brainy per la ricerca, devolvendo durante l'evento la generosa somma di 10.000€ e offrendo agli ospiti l'opportunità di contribuire con le loro donazioni.

NOTTE FORTE 2023 è stata un'esperienza indimenticabile che ha riunito illustri personalità del mondo dell'imprenditoria e dello spettacolo in una cornice esclusiva, confermando il successo e il prestigio di BI.CI. Progetti e Arredamento e sottolineando l'importanza delle collaborazioni che rendono possibile la realizzazione di eventi di tale importanza.