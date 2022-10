Novara, crolla parte di un cavalcavia: coinvolta auto

Verifiche tecniche per la messa in sicurezza della zona, nel 2015 il cavalcavia era stato interessato da lavori di consolidamento

Si è concluso a Novara il lavoro dei vigili del fuoco intervenuti questa mattina lungo il cavalcavia XXV Aprile dove si è verificato il distacco di una spalletta in cemento del muro di contenimento, ai piedi della rampa che porta al ponte. Nel distacco è rimasta coinvolta una vettura sulla quale viaggiava una donna che in stato di shock è stata soccorsa e accompagnata in ospedale.

I vigili del fuoco con l’ausilio di una autogru hanno rimosso l’auto incidentata. L’area è stata interdetta al traffico e sono in corso verifiche tecniche per la messa in sicurezza della zona. Nel 2015 il cavalcavia era stato interessato da lavori di consolidamento e di recente oggetto di monitoraggio.