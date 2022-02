Novepunto80 cresce e apre il Novepunto80 Express, per un delivery veloce e di qualità

Sarzana, 4 febbraio 2022 - Tutto è pronto per l’imminente apertura del Novepunto80 Express, l’evoluzione “rapida” del tradizionale Novepunto80, che sceglie la comodità del food delivery senza mai rinunciare alla qualità di ingredienti attentamente selezionati per un prodotto gustoso, dal sapore coinvolgente.

“Siamo finalmente pronti per completare il nostro sogno – affermano i soci titolari del Novepunto80 Daniele Ulivi e Salvatore Megna – aprendo un corner del food delivery dove la standardizzazione del menù con pizza e hamburger ci permetterà di assolvere a una sempre maggior richiesta di velocità e gusto, senza mai tradire i principi portanti della nostra tradizione culinaria, ormai avviata da più di quindici anni”.

L’idea nasce proprio da un’esigenza frutto della costante crescita, in termini di richieste, di cibo d’asporto e consegne a domicilio.

“Avere un prodotto di qualità con un servizio rapido per soddisfare molte persone guardando anche al prezzo è la soluzione ideale per raggiungere lo scopo – affermano i titolari Ulivi e Megna. Il nostro menù, infatti, è volutamente standardizzato per riuscire ad offrire un prodotto di qualità sempre uguale a se stesso, cosicché il cliente saprà già cosa aspettarsi in termini di sapore e qualità. Inoltre la standardizzazione ci permetterà anche di essere rapidi nel take away e nelle consegne a domicilio, permettendoci nel tempo di crescere e avviare (perché no!) il nostro franchising del gusto. Intanto – continuano soddisfatti Daniele Ulivi e Salvatore Megna – siamo pronti a partire a livello locale, lavorando nell’ottica della ripetibilità per trasformare il sogno in franchising”.

Ogni prodotto culinario preparato da Novantapunto80 Express sarà rigorosamente autenticato dalla qualità Novepunto80, appositamente individuata dall’apposizione del logo quale “sigillo d’eccellenza”.

“Ogni piatto riporterà il nostro logo perché solo la migliore qualità Novepunto80 potrà essere servita e consegnata ai nostri clienti, che potranno trovare anche menù appositamente pensati per loro, quali quello riservato agli studenti” concludono i soci titolari Daniele Ulivi e Salvatore Megna.

