WhatsApp continua ad arricchirsi di nuove funzionalità. Questa volta sono quattro e ovviamente si possono provare solo dopo l'ultimo aggiornamento. Le novità della popolare app di messaggistica riguardano gli avatar, le foto, i gruppi e le didascalie dei documenti. Sarà infatti possibile aggiungere didascalie più lunghe ai documenti da inviare per descriverli meglio; inviare fino a 100 foto o video in una sola volta e creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo.