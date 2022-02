Novità Sigep 2022, Sifa esporrà Glamour una nuova vetrina gelato ad alta tecnologia

Milano, 21 Febbraio 2022 - Sifa, azienda produttrice di arredi professionali per il settore horeca e food, svelerà al mondo una nuova vetrina per gelato e pasticceria. Glamour, questo è il suo nome, è un vero concentrato di tecnologia e design. Sarà possibile visitare lo stand di Sifa presso il padiglione C5 Stand 047/048.

SIGEP 2022, DAL 12 AL 16 MARZO, SI TORNA A DISEGNARE INSIEME IL PRESENTE E IL FUTURO DEL FOODSERVICE DOLCE

Da oltre 40 anni, Sigep è il punto di riferimento per le innovazioni dell'intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, arredamento, packaging e servizi.

Attraverso l’interconnessione di 5 distinte filiere (Gelato Artigianale, Pasticceria, Panificazione, Cioccolato, Caffè), SIGEP offre una visione a 360° del mondo del dolce, unendo la presentazione di nuove tecnologie, trend e format, all’occasione di business e networking.

Sigep è il punto di incontro tra i professionisti che sono alla continua ricerca delle visioni, nuove tendenze e dell’innovazione. Un palcoscenico che accende la luce della ribalta sui grandi Maestri all’opera nei laboratori, allestiti con le più complete e avanzate tecnologie e attrezzature. VAI AL SITO DI SIGEP

ARREDAMENTO BAR ECONOMICO: LA LINEA SINTHESI BY SIFA

Sinthesi è una linea di arredamento componibile ed economico che prevede una gamma di moduli ottimizzati nelle funzioni, con un design rigorosamente essenziale. La combinazione di moduli e tecnologie di refrigerazione presenti in questo progetto, consente di arredare locali in diversi settori commerciali, dall’Ho.Re.Ca. al Food, con una forte propensione a locali ibridi multifunzione sfruttabili nell’arco dell’intera giornata. VAI ALLA LINEA D’ARREDO SINTHESI

GATE

Gate è un richiamo vintage ai vecchi banconi bar delle stazioni ferroviarie, ma nello stesso con uno stile pulito e lineare. Banchi e vetrine refrigerate/neutre e calde definiscono un’immagine equilibrata e allo stesso tempo di grande carattere. L’arredo per bar, caffetterie e pasticcerie Gate si contraddistingue per il connubio tra volumi essenziali, trame e materiali sobri e la cura artigianale per i dettagli. Un arredo capace di suscitare emozioni e senso di famigliarità, con una forte propensione al risparmio sul costo finale del prodotto.

FIT

L’arredamento per bar, pasticceria e panetteria Fit propone atmosfere ed emozioni tipicamente italiane, il locale assume un nuovo valore, oltre la sua funzione commerciale. Diventa il luogo dove la condivisione dei piaceri del palato, della vista e dell’olfatto conducono i sensi a scoprire nuovi stimoli. Un bancone dal gusto contemporaneo che permette infinite possibilità di personalizzazione.

LINE

Line è l’esempio perfetto di integrazione intesa come capacità di mettere in relazione gli elementi d’arredo con la volontà di porre in comunicazione le diverse aree del locale, progettando arredi “open space”. La proposta d’arredo bar Line rappresenta il giusto equilibrio tra spontaneità e originalità che permette lo sviluppo libero delle idee grazie alla versatilità dei materiali e alla possibilità di scegliere tra varie soluzioni di colore. Un arredo bar economico che non ammette compromessi con un design moderno, alla moda, ma anche funzionale per le esigenze del gestore.

SIFA ARREDAMENTI BAR

SIFA opera nel settore dell’arredamento e della refrigerazione forte di un’esperienza di 50 anni dalla sua fondazione e rappresentando la storia dell’ arredo commerciale. Oltre ad essere azienda arredamento bar produce e offre sul mercato la più vasta gamma di prodotti per pubblici esercizi quali banconi bar, pasticcerie, gelaterie, pub, panetterie, gastronomie, alimentari, macellerie. Con un inconfondibile e originale design, personalizza qualsiasi ambiente rendendolo unico per la sua immagine.

CONTATTI

Via Albertario, 71 – 61032 Bellocchi (PU)

Tel.+39 0721 1850052

email info@sifaspa.it

Per info sul comunicato stampa:

Andrea Pilotti - Web and social media marketing per il settore horeca e food