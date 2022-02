Novità su Instagram: arrivano i Like alle Stories

Nuova rivoluzione sul popolare social network: ecco come funzionano i nuovi mi piace, come usarli e quando

I like alle Storie di Instagram ora sono realtà: la novità annunciata il 14 febbraio è oggi attiva. Una nuova modalità per lasciare il 'segno' sui contenuti che si apprezzano di più, una funzionalità per sostenere attivamente i profili e le pagine che gli utenti maggiormente amano.

Come funzionano i like alle stories? Se prima era possibile reagire alle Storie solo tramite emoticon oppure attraverso messaggi privati, ora un’icona a forma di cuore permetterà a ogni utente di mostrare il proprio apprezzamento diretto al proprio creator preferito. Il classico like che tutti hanno imparato a conoscere, ma applicato alle Storie.

La nuova icona si trova al fianco della barra di testo, vicino all’aeroplanino di carta destinato a condividere la storia o inviarla agli amici.

Gli obiettivi sono molteplici, come ha spiegato il CEO Adam Mosseri in un video su Twitter: “L’idea è quella di assicurarsi che le persone possano esprimere più sostegno reciproco, ma anche ripulire un po' i DM". Quindi garantire maggiori interazioni e nel contempo evitare il classico intasamento della posta dovuta alle numerose reactions.

Altra caratteristica dei nuovi “Mi piace” alle Storie è che il conteggio dei likes sarà privato: ogni utente potrà vedere il proprio mi piace e ogni creator il conteggio totale, ma non sarà visibile pubblicamente da parte di tutti i followers.