Nubifragio a Matera, tre persone messe in salvo da allagamenti - Video

Tre persone sono state soccorse e messe in salvo dai vigili del fuoco di Matera, dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città provocando allagamenti in varie aree urbane e periferiche. Un turista francese di 32 anni, che si era perso ieri sera vicino al ponte in legno che attraversa il torrente Gravina a Matera, è stato raggiunto da tre specialisti del gruppo Saf (speleo alpino fluviale), in buono stato di salute, e una volta messo in salvo è stato affidato alle cure del 118. Sempre in serata una ragazza di 25 e un ragazzo di 28 anni sono stati soccorsi in un terreno nella zona di Calciano scalo dove erano rimasti bloccati a causa di un allagamento. Erano molto spaventati e, una volta riportati in sicurezza, sono stati accompagnati alle proprie abitazioni.

L'acqua si è riversata soprattutto nei Sassi, i rioni di case in tufo patrimonio dell'Unesco, creando disagi ai numerosi turisti e ai locali pubblici perché tavolini, ombrellini e sedie sono stati travolti o fatti cadere.