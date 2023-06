Nubifragio a Roma, 80 persone restano bloccate in un maneggio

Evacuazione con mezzi anfibi e gommoni, sono tutti in buone condizioni

Il maltempo si abbatte su Roma e circa 80 persone restano bloccate in un maneggio. Dalle ore 17,50 i Vigili del Fuoco stanno infatti intervenendo, con mezzi anfibi e gommoni, presso il Salaria Horse Club. Si tratta per lo più di genitori e bambini rimasti bloccati all’interno del circolo di equitazione a causa dell'allagamento delle strade a ridosso del circolo, causato dal nuovo nubifragio che ha colpito la Capitale. Sono tutti in buone condizioni.

MALTEMPO ROMA, COSA DICE GUALTIERI

Il maltempo si abbatte da ore sulla capitale. Sono stati circa 200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma, tra il tardo pomeriggio di ieri fino alle prime ore del mattino di oggi. ''Bisogna essere seri e non confondere le bombe d'acqua con le normali piogge o temporali. Qui stiamo parlando di 60mm di acqua in 90 minuti'', ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite di Rete Oro, sul nubifragio che ha colpito ieri Roma.

''Abbiamo già avviato interventi ma una concentrazione d'acqua di questa portata e le foglie che vengono fatte cadere dall'acqua riotturano la caditoia, che era stata pulita. Noi abbiamo fatto una cosa senza precedenti: su 55mila caditoie di responsabilità del Comune, ne abbiamo ripulite 30 mila in un anno e molte non si toccavano da dieci anni'', ha aggiunto.

''Poi ci sono 400mila caditoie più piccole dei Municipi. Loro hanno una difficoltà maggiore dal punto di vista amministrativo, li stiamo aiutando. Ora stanno lavorando e ne stanno pulendo tantissime ma non si può pensare che in un anno si fanno 400mila caditoie, ci vogliono degli anni''.