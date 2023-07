Nubifragio a Siena, oggi pioggia: meteo migliorerà - Video

Gli operai subito attivati per risolvere i problemi legati al maltempo

Nubifragio a Siena e operai al lavoro per il ritorno alla normalità dopo ore di maltempo oggi. Le squadre del Comune di Siena sono state subito attivate dopo la forte pioggia che si è abbattuta sulla città e sul territorio comunale. Gli operai dell’amministrazione, in particolare, sono intervenuti per un piccolo allagamento alla scuola “Agnoletti” (immediatamente risolto), alcune piccole frane e alcuni rami d’albero caduti sulle strade, oltre ad alcuni tombini con eccessiva pressione d’acqua e alcuni cassonetti trascinati.

Tutte le criticità registrate sono sotto controllo e già dalle prossime ore la situazione sarà risolta senza alcun problema. Secondo le previsioni meteo, la situazione è destinata a migliorare sulla Toscana a partire in particolare dalla giornata di giovedì.