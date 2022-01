"L'energia nucleare è pericolosa e non rappresenta una soluzione nella lotta contro la crisi climatica"

Austria pronta a fare causa all'Unione europea per la proposta della Commissione europea che prevede di includere l'energia nucleare e il gas come fonti green. "L'energia nucleare è pericolosa e non rappresenta una soluzione nella lotta contro la crisi climatica", è la posizione dell'Austria.