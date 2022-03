Nucleare: Bonelli (Ev), '15-16 anni per realizzare una centrale, serve risposta ora'**

"Per realizzare una centrale nucleare, del tipo di ultima generazione che stanno realizzando i francesi, ci vogliono 15-16 anni. I lavori per quella di terza generazione che i francesi stanno realizzando a Flamanville sono iniziati nel 2007 e ancora non è terminata. Il tema è come noi oggi, non fra 20 anni, diamo una risposta. Non saremo mica così matti da pensare di poter lasciare il nostro Paese in una situazione così drammatica dal punto di vista energetico per 20 anni?". Così all'AdnKronos il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.

"Dobbiamo ascoltare tutto il mondo delle imprese che operano nelle rinnovabili, compresi pezzi di Confindustria, che ci dicono chiaramente che in 2-3 anni possiamo installare 60 Gw. E lo stesso Ad di Enel Starace che ci dice che il futuro passa solo ed esclusivamente per l'elettrificazione. Se non si investe in questa direzione - aggiunge Bonelli - saremo costretti a pagare l'energia a prezzi altissimi, con tutte le conseguenze dal punto di vista sociale ed economico, e non dare il necessario contributo sul tema del cambiamento climatico. Mi aspetterei non il dibattito sul nucleare, perché dobbiamo dare una risposta oggi".