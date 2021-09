Nucleare, Fontana: 'Tutti d'accordo su no e su idea di transizione'

"L'Italia non abbraccerà l'energia nucleare e su questo siamo tutti d'accordo, così come siamo d'accordo sulle priorità di questa fase storica: efficienza, rinnovabili, economia circolare, riduzione delle bollette e una transizione ecologica inclusiva, che non lasci indietro nessuno". Lo dichiara la sottosegretaria al ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana, che ha preso parte ieri all'incontro tra Giuseppe Conte, la delegazione dei ministri del Movimento 5 Stelle e il ministro Roberto Cingolani.

"Questa visione è già realtà concreta grazie a diverse misure messe in campo dal Movimento 5 Stelle e nei prossimi mesi raccoglieremo i frutti del lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare", conclude Fontana.