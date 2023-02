Nucleare, Gava: "Italia guarda con grande attenzione a questa scelta strategica"

"L'idea di un'alleanza dei Paesi che già usano il nucleare come fonte di energia decarbonizzante è interessante"

“Sugli sviluppi del nucleare di nuova generazione ho avuto, a margine del Consiglio europeo Energia di Stoccolma, un interessante confronto con la collega francese Agnes Pannier-Runacher. L’idea di un'alleanza dei Paesi che già usano il nucleare come fonte di energia decarbonizzante è interessante. Ho confermato che l’Italia guarda con grande attenzione a questa scelta strategica, parte integrante peraltro del nostro programma elettorale. Purtroppo scellerate scelte del passato ci mettono in condizione di rincorrere il futuro, ma ce la faremo. Anche contro i giochetti di alcune burocrazie”. Così la viceministra all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava in una nota.