Nucleare, la Francia rilancia: Macron annuncia costruzione 6 Epr2

La Francia punta di nuovo con decisione sul nucleare annunciando la costruzione di sei nuovi Epr e l'avvio di uno studio per altri otto. "Accanto agli sforzi storici che intendiamo portare avanti sulle rinnovabili dobbiamo ricucire il filo con la grande avventura del nucleare civile in Francia", sottolinea il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in visita al sito industriale di Belfort che raggruppa le attività nucleari di General Electric che Edf si appresta a rilevare. "Sei Epr2 saranno costruiti in Francia e avvieremo lo studio per altri otto Epr 2", afferma Macron annunciando nello stesso tempo il prolungamento della durata di vita delle centrali nucleari francesi, che sono state costruite tra il 1978 e il 1999, da quaranta a cinquant'anni "dove sarà possibile farlo in tutta sicurezza".

Dopo il disastro nucleare di Fukushima nel 2011, sottolinea Macron, "gli ultimi decenni sono stati segnati da molti dubbi sul tema del nucleare. La Francia non ha fatto la scelta di abbandonare il nucleare ma qualche dubbio c'è stato. Ma ora è arrivato il momento giusto e sono riunite le condizioni per una rinascita del nucleare in tutta sicurezza". L'inizio del cantiere del primo Epr2 su sei annunciati oggi, rileva ancora il presidente francese, "ci sarà nel 2028 per un avvio del primo reattore nel 2035".

"A chi dice che non abbiamo bisogno del nucleare - sottolinea Macron - devono immaginare la Francia tra 30 anni: oggi abbiamo 8 mila eoliche, è possibile raggiungere il numero di 40 mila? E' possibile arrivare a 90 parchi eolici offshore quando nel nostro paese abbiamo messo 10 anni per farne uno? La Francia senza il nucleare sarebbe totalmente dipendente e dovrebbe importare energia che emette co2".