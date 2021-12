Nucleare, l'Iran annuncia: "Raggiunto buon accordo con Aiea"

L'Iran ha raggiunto un "buon accordo" con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che potrebbe ridurre alcuni dei timori delle potenze mondiali legati al programma nucleare della Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, citato dall'agenzia Mehr.

Parlando con gli ambasciatori iraniani nei Paesi confinanti con la Repubblica islamica, il capo della diplomazia di Teheran ha fatto il punto sui negoziati a Vienna e annunciato che "la scorsa notte abbiamo raggiunto un buon accordo con l'Aiea" che potrebbe ridurre "alcune delle presunte preoccupazioni sul programma nucleare pacifico dell'Iran", aggiungendo che ciò porterà a una maggiore cooperazione con l'Agenzia.

Secondo alcuni media locali, l'Iran avrebbe "volontariamente" accettato di permettere all'Aiea di sostituire le sue telecamere in un laboratorio dell'impianto nucleare di Karaj dove si realizzano parti di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran finora aveva rifiutato di riparare o installare nuove telecamere a circuito chiuso nel sito che è stato danneggiato in apparenti operazioni terroristiche.