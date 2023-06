Nucleare, Russia aperta a dialogo con Usa su controllo armamenti

Cremlino: "Aspettiamo chiarimenti da Washington, necessario comprendere come è formulata proposta Sullivan"

La Russia è aperta al dialogo con gli Stati Uniti sul controllo delle armi nucleari, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la proposta dell'avvio di un confronto del Consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, proposta che definisce "importante e positiva". E' necessario prima capire come questa proposta è formulata. Nel clima di una grave carenza di fiducia reciproca tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, è difficile concentrarsi sulle dichiarazioni della stampa, ha aggiunto il portavoce, sottolineando che ora Mosca si aspetta "sviluppi nei fatti attraverso i canali diplomatici, per capire il formato di dialogo proposto". Venerdì Sullivan aveva proposto l'avvio di un dialogo con la Russia, e anche con la Cina, a livello bilaterale e multilaterale, sulle armi strategiche.