Nul torna a far ballare Milano, party alla 'Cattedrale Industriale'

Un percorso attraverso le possibilità del ritmo, in una delle location più suggestive di Milano. Il collettivo Nul torna a far ballare la città con un party alla Cattedrale Industriale (l'ex-Macello in viale Molise), con sei ore di dj-set curate da Tyler Ov Gaia in programma il 9 giugno prossimo. Il progetto dell'ex Macello è quello di creare un nuovo polo abitativo basato sui principi dell’ecologia e del vivere bene. "Perché la trasformazione sia anche sociale, oltre che urbanistica, una serie di eventi sta animando la struttura centrale di quest’area - afferma il collettivo -. Molti la chiamano 'ex-Macello', ma a noi ciò che evoca quel nome (così legato al suo passato e terribile utilizzo) non piace e la abbiamo ribattezzata Cattedrale Industriale".

Il collettivo Nul è attivo da dieci anni nello stimolare sinergie per promuovere il cambiamento di Milano creando eventi "sulle linee di faglia della città in trasformazione". Nul ha curato il primo evento danzante e gratuito in questa struttura e, assieme a Piano City, Alcova, Piano B, Mare Culturale Urbano e altre organizzazioni cittadine, si è impegnata a generare momenti di scambio e bellezza diffusa. Il party del 9 giugno inizierà alle 19 e finirà all'una. L'invito è di partecipare già al momento della cena. Disponibili sia menù vegetariani che vegani.

La musica è a cura di Tyler Ov Gaia, non solo dj ma anche uno studioso delle tradizioni musicali delle varie regioni del mondo. La laurea in Storia e gli anni di ricerca sui segreti delle pratiche sonore rendono Tyler un artista in continua evoluzione. Le sue esibizioni all’estero sono sempre connesse a luoghi dell’arte o della sperimentazione elettronica, da New York al Tacheles di Berlino, dalla Street Parade di Zurigo a Londra invitato da Elena Colombi. Sotto diversi moniker si è esibito nei festival italiani di avanguardia come Club to Club e Tone of The Stones nel teatro permanente delle cave in disuso della Val d’Ossola.

Tyler Ov Gaia è noto nei circuiti del clubbing underground per la sua attività nel promuovere una danza libera, senza compromessi, che punta al benessere psico-fisico, oltre le barriere sociali e le strutture gerarchiche. Tyler è conosciuto anche per il suo impegno ecologista. La sua prossima release 'Agua Magica' è in uscita per la label Invisible Recs. Il vinile concepito è letteralmente fatto con la spazzatura. Ogni disco sarà un pezzo unico, frutto della pressa di scarto di vinile dai diversi colori. Il test ha confermato che il suono è caldo e pulito, oltre che eco-friendly.