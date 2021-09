Numeri record per Forum Sostenibilità e Sailing Cup 2021

Traguardi record per numero di protagonisti, speaker, partner e visitatori per la quinta edizione del Forum Sostenibilità e del suo evento integrato, il Forum Sailing Cup. La rinnovata formula di contenuti e di esperienze di Comunicazione Italiana, quest’anno si è svolta in modo itinerante tra Roma, Napoli, Procida e Ischia con la partecipazione di 90 protagonisti: 45 speaker del Forum Sostenibilità e 45 Top&C-Level manager componenti dei 5 Team Velici del Forum Sailing Cup.

Il Forum Sailing Cup è l’evento annuale che consente di coniugare il Knowledge Sharing tra professionisti, gli scambi di business con un’attività formativa ed esperienziale a terra e in barca a vela.

La prima delle quattro giornate ('Work Reloaded'), il 16 settembre, si è svolta dagli studi 'Community House' di Roma ed ha affrontato prevalentemente tematiche di 'sostenibilità e lavoro', le nuove strategie delle imprese per mettere al centro le persone e tutelare il benessere di dipendenti e collaboratori, specialmente in un momento di crisi come quello da cui stiamo uscendo.

Con il contributo del Content Partner Giunti Psychometrics, dei Partner Lifeed, Compassion e Logotel, la partecipazione di Indeed e Gympass, e con l’intervento di alcuni protagonisti B2B attesi anche al Forum Sailing Cup, il pubblico collegato in Streaming Live ha potuto ascoltare idee, soluzioni e progetti in cantiere che vedono le imprese protagoniste del tentativo di rendere il mondo, e il lavoro, più sostenibili.

Nella seconda giornata ('Life Reloaded'), il 17 settembre, ci si è spostati a Napoli, dove si sono radunati i protagonisti del Forum Sailing Cup che hanno potuto ascoltare, presso lo Yacht Club Canottieri Savoia, la seconda giornata del Forum Sostenibilità con un Digital Talk dal titolo 'Verso il successo sostenibile: come bilanciare il rispetto delle esigenze psicofisiche dell’individuo con la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, personali e collettivi'.

Condotto da Adriano Solidoro, Docente in Organizzazione dell’Università Bicocca, sono intervenuti: Guido Stratta, People and Organization Director Gruppo Enel - Founder il mare in tasca, Paolo Del Bene, direttore Associazione Sportiva Luiss, Josè Sales Grade, amministratore delegato Giunti Psychometrics. Gli ospiti presenti hanno messo a fuoco in particolare il tema del benessere delle persone all’interno di un team aziendale, con interessanti paralleli con il mondo dello sport.

La terza giornata ('Territory Reloaded'), il 18 settembre è stata la prima tappa dell’evento velico, che ha visto le imbarcazioni muoversi dal Circolo Canottieri Napoli per approdare prima a Procida (La Corricella), poi ad Ischia (Castello Aragonese). Tra esperienza velistica e vari momenti di networking e Knowledge Sharing, la giornata ha visto l’ultimo atto del Forum Sostenibilità con una Sessione di Digital Talk dal titolo 'La centralità del territorio in tempo di crisi: le strategie per la valorizzazione del patrimonio'.

La Sessione è stata condotta da Adriano Solidoro, docente in Organizzazione dell’Università Bicocca. Sono intervenuti: Vincenzo Ferrandino, sindaco Comune di Ischia, Nicola Pascale, amministratore unico Azienda Napoletana Mobilità Anm, Gian Luca Spitella, direttore comunicazione Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Celeste Bertolini, fondatrice Terre di Umana Bellezza, Benedetta Celata, responsabile Sostenibilità Sogin, Annalisa Citterio, Head of Sustainability Cnh Industrial Nv, Gian Luca Galletti, presidente del Comitato Sostenibilità Emil Banca Credito Cooperativo.

La quarta ed ultima giornata, il 19 settembre ha visto infine la conclusione del Forum Sailing Cup con la regata conclusiva e la premiazione.