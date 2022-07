Numero Blu Servizi espone il proprio impegno per la Sostenibilità di Impresa

Riduzione dei consumi energetici, progetti Plastic e Carbon Free: questi gli impegni dell’azienda per contribuire a raggiungere l’Obiettivo 12 di Agenda 2030. Il CEO Leopizzi: “Ogni nostra scelta è presa sulla base della sostenibilità di Impresa”

Milano, 4 Luglio 2022 – Numero Blu Servizi SpA , realtà italiana attiva nell’ambito del BPO, è da sempre particolarmente attenta a tutte le tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente, alla responsabilità sociale e al benessere dei lavoratori.

“Non solo ci siamo impegnati nell’ottenere le maggiori certificazioni come ISO 14001, SA8000 e OHSAS 18001, ma esaminiamo ogni nostra scelta sulla base di questi parametri perché vogliamo contribuire in modo fattivo a raggiungere l’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 che prevede l’adozione di modelli sostenibili di produzione e di consumo”, ha dichiarato Luca Leopizzi, CEO di Numero Blu.

Il contesto:

La sensibilità delle aziende verso i temi della sostenibilità d’impresa è sempre più alta sia perché si avvicina l’obbligatorietà, per le aziende quotate e quelle di grandi dimensioni, a fornire informazioni legate ai parametri ESG (Environment, Sustainability, Governance) nei propri rendiconti, sia perché i consumatori, specie quelli di fascia alta, sempre più spesso scelgono i marchi considerando il loro impegno sociale e ambientale. Basti pensare che secondo uno studio condotto da Capterra alla fine del 2021 il concetto di sostenibilità non solo è noto o molto noto al 97% dei consumatori italiani intervistati, ma le decisioni di acquisto di più del 70% degli intervistati sono state influenzate dalle azioni di sostenibilità delle imprese.

Se questo è evidente nell’ambito dei rapporti azienda/consumatore, l’ambito che in gergo viene chiamato B2C, la necessità di improntare la cultura aziendale e le azioni conseguenti ai principi di sostenibilità si sta facendo strada anche nel B2B, ovvero l’ambito dei rapporti tra aziende, per gli effetti diretti sulla possibilità di creare partnership e rapporti di business di lunga durata e di essere attrattivi per le persone di maggior talento. Quest’ultimo aspetto è di notevole interesse nel contesto attuale di difficoltà ad assumere personale adatto alla crescita dell’impresa.

La risposta di Numero Blu servizi

Proprio per la capacità di ripensare la propria cultura e la propria operatività in termini di sostenibilità, Numero Blu rientra nel 5% delle aziende con il miglior rating sui temi della Responsabilità Sociale di Impresa e degli acquisti sostenibili, come emerge dal CSR Assessment 2020 di Ecovadis, organizzazione internazionale per la valutazione della sostenibilità aziendale.

Le iniziative intraprese da Numero Blu riguardano il contenimento dei consumi energetici, il miglioramento dell’ambiente lavorativo, il consumo consapevole dell’acqua, eliminando l’utilizzo delle bottiglie in plastica con il progetto Plastic Free, e la preservazione dell’ambiente con il progetto Carbon Free che prevede la piantumazione di alberi in Nepal che porterà ad assorbire circa 8.000kg di Co2. Entrambi i progetti coinvolgono direttamente i dipendenti in comportamenti virtuosi.

A proposito di Numero Blu SpA

Numero Blu è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni Numero Blu non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); circa 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 70 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: Numero Blu crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti.www.numeroblu.it