Nuoto, mondiali vasca corta: Martinenghi argento nei 100 rana

Mantiene la promessa Nicolò Martinenghi ai mondiali in vasca corta di Melbourne: l'azzurro, portacolori dell'Aniene e allenato da Marco Pedoja, conquista la medaglia d'argento nei 100 rana in 56"07 (26"36 ai 50 metri) davanti ad Adam Peaty, l'idolo britannico, che deve "accontentarsi" della terza posizione con 56"25. Vince lo statunitense Nic Fink che tocca la piastra dopo 55"88. L'altro azzurro in finale, il primatista mondiale juniores Simone Cerasuolo (56"66) è sesto con 56"99.