Nuova BMW Serie 7: l’ammiraglia rivoluzionaria

Una berlina rivoluzionaria non soltanto nell’estetica, la nuova BMW Serie 7 è un’ammiraglia sostenibile.

Nuova BMW Serie 7 è un’ammiraglia rivoluzionaria, disponibile anche nella variante completamente elettrica, la i7. Disponibile unicamente in una versione a passo lungo che massimizza lo spazio interno, la quattro porte tedesca è dotata di un sistema di intrattenimento in auto innovativo e di una serie di tecnologie che la rendono unica nel suo segmento di mercato.

Nel corso del 2023 la BMW Serie 7 sarà disponibile anche in una versione high-security destinata a chi vuole il massimo della protezione sulle quattro ruote.

È costruita nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing, sia la versione alimentata dal motore a combustione interna con alimentazione ibrida sia la variante full electric, vengono assemblate su un’unica linea di montaggio. Anche i motori elettrici e le batterie ad alto voltaggio per la i7 sono prodotti a Dingolfing.

Esteticamente la nuova BMW Serie 7 si caratterizza per il maxi doppio rende che separa i gruppi ottici divisi in due sezioni separata, quella superiore è sottile e include le luci diurne, laterali e indicatori di direzione, a richiesta è possibile ottenere i fari in cristallo BMW Iconic Glow che creano un effetto luminoso esclusivo, grazie ai cristalli Swarovski disposti a forma di L retroilluminati da unità a LED.

Nella vista laterale la berlina del Marchio dell’elica si caratterizza per i finestrini laterali praticamente a filo con guarnizioni invisibili, le portiere posteriori hanno dimensioni generose per favorire l’entrata e l’uscita dei passeggeri.

Nove le tinte carrozzeria disponibili che si aggiungono alle quattro verniciature BMW Individual.

Nuova Bmw Serie 7: debutta la Interaction Bar

Debutta in anteprima assoluta sulla nuova BMW Serie 7 la Interaction Bar, un’unità funzionale dotata di una retroilluminazione efficace che si estende per tutta la larghezza del cruscotto.

Il BMW Theater Screen con Amazon Fire TV prevede un display touch da 31,8 pollici 8K con impianto audio surround Bowers & Wilkins e subwoofer opzionali, che fuoriesce dal cielo della vettura, intrattenendo i passeggeri posteriori. Quando attivato automaticamente di chiudono le tende oscuranti posteriori per favorire la visibilità.

In Europa la nuova BMW Serie 7 è disponibile unicamente con motorizzazione i7 xDrive60 full electric, una versione spinta da una coppia di motori elettrici della potenza complessiva di 544 CV.