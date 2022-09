Nuova Codere conferma trend miglioramento con ricavi per 317,7 mln in II trimestre

Nuova Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del secondo trimestre del 2022. La compagnia ha raggiunto in questo periodo un fatturato di 317,7 mln di euro, che riflette una crescita dell'8,2% rispetto al trimestre precedente e una ripresa di quasi il 91% del fatturato prima della pandemia. Se la tendenza al rialzo viene mantenuta e il gruppo prevede di raggiungere i livelli del 2019 entro la fine dell'anno. Questo miglioramento dei ricavi è stato guidato nel negozio fisico da una forte performance guidata dall'Argentina. Dal canto suo, l'unità messicana ha risentito della lenta ripresa macro di quel mercato, oltre che di maggiori restrizioni sui tabacchi e promozioni commerciali; mentre, in Spagna, i risultati delle competizioni sportive hanno ridotto la percentuale di ritenzione delle scommesse.

A sua volta, il fatturato del business online è cresciuto del 36% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente, trainato dal Messico e dalla buona performance della Spagna. In relazione all'Ebitda normalizzato, sono stati registrati 47,8 mln di euro, leggermente al di sotto del trimestre precedente (-1,9%), ma 29,7 mln in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Ciò è dovuto alla forte crescita dell'Argentina durante questo periodo e al minor contributo di Messico e Spagna, in gran parte a seguito della chiusura temporanea di alcune sale da gioco in Messico, del calo dei ricavi delle scommesse sportive dovuto alla minore attività da maggio, nonché dell'aumento della spesa energetica.

Il Messico ha raggiunto un fatturato di 55,4 mln in questo secondo trimestre, che rappresenta il 34% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Argentina ha ottenuto ricavi per 85,9 mln, che rafforzano la crescita sostenuta della fatturazione e l'aumento del costo per visita mese dopo mese. La Spagna mostra un rallentamento nella ripresa dei ricavi nel trimestre principalmente a causa dei minori risultati nel settore delle scommesse sportive a maggio. Dal canto loro, i ricavi da macchine si mantengono stabili, mentre la ripresa del bingo è stata leggermente inferiore a quella del trimestre precedente. Nonostante ciò, la performance della Spagna in questo trimestre è stata dell'88% rispetto allo stesso periodo prima della pandemia.

L'Italia sperimenta una costante ripresa dei ricavi dalla riapertura delle sale, con un aumento dei ricavi dell'1,2% rispetto al primo trimestre del 2022. L'Ebitda normalizzato è cresciuto rispetto al trimestre precedente del 10,7%, a causa principalmente della strategia di contenimento dei costi attuata nel Paese.

Il business online, i cui risultati sono presentati in modo indipendente e consultabili su codereonline.com, ha ottenuto 27,4 mln di ricavi nel secondo trimestre. Ciò rappresenta una crescita su base annuale del 36%, guidata dal Messico e un'evoluzione favorevole della Spagna.

In termini di parco installato, al 30 giugno 2022, Codere disponeva di 44.223 macchine, 140 sale da giochi, 1.065 saloni ricreativi, 176 negozi di scommesse sportive e 8.226 bar.