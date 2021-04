Nuova Dacia Spring, rivoluzione del mercato elettrico

Da quando è entrata a far parte del Gruppo Renault e dal lancio del suo primo veicolo, Dacia ha rivoluzionato il mondo automobilistico concentrandosi sull’essenziale e sulle reali esigenze dei clienti. In circa 16 anni sono stati venduti più di 7 milioni di veicoli. Un risultato molto importante dato che il successo di Dacia deriva quasi esclusivamente dalle vendite a privati. Oggi, in un contesto di mercato relativo ai veicoli 100% elettrici in controtendenza (+204%) rispetto al mercato totale in calo (-28%) Dacia apre un nuovo capitolo della sua storia presentando Nuova Dacia Spring , primo modello della Marca 100% elettrico. “ Spring sarà una vera rivoluzione del mercato elettrico perché elimina l’ultimo freno all’acquisto di questo tipo di mobilità che è il prezzo, diventando il veicolo elettrico più economico”, dice Francesco Fontana Giusti Image & Communication Director Renault Italia.