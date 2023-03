Nuova DR 3.0: nuovo look per il SUV compatto

Dotazione full per un SUV Coupé sicuro e disponibile anche nella variante GPL: è la Nuova DR 3.0

Nuova DR 3.0 è un SUV compatto dai grandi contenuti.

Rispetto alla precedente generazione cambia nello stile, il SUV coupé di piccole dimensioni ha ora uno stile in linea con il resto della gamma, la Nuova DR 3.0 ha personalità.

Fari anteriori a LED dal design affusolato, la tecnologia a LED è presente anche per i gruppi ottici posteriori, nuove le barre portatutto sul tetto.

Un modello che rispecchia appieno la filosofia del marchio d’Isernia, la Nuova DR 3.0 ha una dotazione completa, che comprende i cerchi da 17 pollici (quelli da 18” sono disponibili con sovrapprezzo), la telecamera posteriore, l’apertura del vano posteriore da remoto, il climatizzatore automatico, i sensori parcheggio posteriori, i fari ad accensione automatica e i sedili rivestiti in ecopelle e tessuto.

Nuova DR 3.0: benzina e GPL

Due le motorizzazioni disponibili al lancio, la versione benzina si affida a un motore quattro cilindri in linea, un propulsore da 1.5 litri da 116 CV, disponibile anche nella variante benzina/GPL da 114 CV.

Particolarmente curata è la sicurezza attive passiva, di serie sulla nuova DR 3.0 sono presenti dispositivi quali il ripartitore elettronico di frenata (EBD), il controllo della trazione (ASR), il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS), l’assistenza per la partenza in salita (HHC), l’antibloccaggio delle ruote in frenata (ABS) e la frenata assistita (EBA).

Il controllo di stabilità, l’ESP, può essere disattivato dal guidatore.