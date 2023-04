Nuova Explorer 3000 Pro disponibile dal 20 aprile: la power station più potente di Jackery con 3000 watt è caratterizzata da peso ridotto, controllo via app e una modalità silenziosa

FRANCOFORTE, Germania, 17 aprile 2023 /PRNewswire/ -- La famiglia di prodotti Pro di Jackery acquisisce un nuovo forte componente: la Explorer 3000 Pro, con una capacità di accumulo di 3024 wattora, non è solo la più potente power station dell'azienda leader di soluzioni energetiche portatili californiana. Come prima power station di Jackery, il nuovo modello può anche essere controllato via app.

«Essendo l'ultimo modello, la Explorer 3000 Pro non è solo la nostra power station ad oggi più potente, ma anche la prima con controllo via app. Ciò consente agli utenti di accedere a tutti i dati rilevanti in qualsiasi momento tramite il proprio smartphone. Inoltre, l'obiettivo era avere un rapporto equilibrato tra potenza, peso e mobilità, quindi la power station è circa il 30% più leggera rispetto ai dispositivi con capacità paragonabile», afferma Ricky Ma, responsabile di EMEA.

Versatile, sicura e mobile

Come generatore solare, la 3000 Pro offre accesso facile e soprattutto in mobilità all'energia pulita. A tal fine, la power station è dotata di otto porte frontali: tre prese Schuko (230 volt), due USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), due USB-C (100 W) e una presa da 12 volt. Con una capacità di 3.024 kWh, una potenza continua in uscita di 3000 watt e una potenza di picco in uscita fino a 6000 watt, l'energia fornita è sufficiente per alimentare persino dispositivi ad alto consumo. La power station funziona in maniera affidabile anche in ambienti freddi con temperature fino a -20 gradi Celsius e grazie alla sua modalità silenziosa genera solo 30 dB di rumore.

La Explorer 3000 Pro offre diversi modi di ricarica. Jackery fornisce in dotazione al dispositivo un cavo di alimentazione di alta qualità per il collegamento diretto alle prese elettriche, permettendo la ricarica completa in meno di due ore. Inoltre, è incluso un cavo di ricarica che fornisce nuova energia tramite la presa a 12 volt di un veicolo. Come generatore solare, la 3000 Pro viene fornita con uno, due o più moduli fotovoltaici mobili Jackery SolarSaga 200, che la rendono anche altamente autosufficiente. Con sole favorevole, in combinazione con sei pannelli solari Jackery da 200 watt, la batteria può essere ricaricata completamente in sole tre/quattro ore.

La nuova app Jackery per smartphone fornisce numerose informazioni, tra cui lo stato attuale della carica, la potenza in ingresso e in uscita e le porte attive. I possessori della Explorer 3000 Pro possono anche regolare impostazioni come la velocità di ricarica e la durata dell'attivazione dello schermo LCD. Inoltre, l'app può aggiornare il firmware della power station per migliorare l'efficienza e aggiungere nuove caratteristiche e funzionalità. Infine, l'app include un manuale utente digitale.

Nonostante la sua enorme capacità, la Jackery Explorer 3000 Pro può essere trasportata come un trolley, è dotata di due ruote e un manico in alluminio estraibile, con dimensioni di 47,3 x 35,9 x 37,3 cm e un peso di 29 kg, è il 30% più leggera e più piccola dei comuni prodotti con la stessa capacità.

Prezzo e disponibilità

La Jackery Explorer 3000 Pro può essere pre-ordinata dal 17 aprile 2023 al prezzo di 3.299 Euro su it.jackery.com. Il lancio ufficiale sul mercato avverrà il 20 aprile 2023. Sono disponibili anche dei pacchetti, come il Generatore solare 3000 Pro 400 W che include due pannelli solari SolarSaga 200 per 4.499 Euro, oppure con quattro SolarSaga 200 per 5.699 Euro. Jackery offre una garanzia di 5 anni su entrambi i prodotti. Inoltre, tutti i clienti che pre-ordinano la Jackery Explorer 3000 Pro o il Generatore solare 3000 Pro tramite il negozio online di Jackery tra il 17 e il 19 aprile, riceveranno in omaggio un buono Decathlon del valore di 100 Euro.

