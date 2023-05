Nuova Fiat 600: sorpresa in Liguria

Nuova Fiat 600 è stata avvistata in Liguria, a Lerici, in piazza Garibaldi, pronta per essere immortalata in uno spot televisivo.

Un B-SUV che rappresenterà la seconda rinascita per il Marchio Torinese, dopo la 500 è tempo anche per la Nuova Fiat 600 di tornare alla ribalta, proponendosi in una configurazione di successo, quella di un SUV compatto.

Secondo le ultime indiscrezioni sarà presentata il prossimo 4 luglio, in attesa di poterla ammirare dal vivo, impazzano le foto sul web, la cinque porte italiana è stata dapprima paparazzata a Roma, con una carrozzeria bianca e calotte specchi retrovisori e spoiler a contrato in nero lucido, ora è la volta di una tonalità grigia.

Nuova Fiat 600: una 500X più moderna

Nonostante nessuna conferma ufficiale, le sue dimensioni sono sostanzialmente simili a quella della sorella 500X, cambia il frontale, ispirato a quello della Nuova 500 (elettrica), con le palpebre che coprono parzialmente i gruppi ottici e che contribuiscono a rendere il muso della Nuova 600 più moderno e accattivante.

Nuova Fiat 600 per dimensioni ma anche per prezzo si posizionerà nel segmento B.

Nascerà sulla piattaforma CMP, quella in pratica su cui viene assemblata la nuova Jeep Avenger, probabile che con la cugina americana ne condividerà anche le motorizzazioni, dal piccolo ma brillante tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri e 101 cavalli, all’unità completamente elettrica da 156 cavalli, quest’ultima proposta sia nella gamma Peugeot (e-208), che Opel (debutterà sulla Nuova Corsa Electric).

Nella variante a zero emissioni, l’autonomia prevedibile sarà di poco più di 400 km.

Al debutto, ci sarà anche una inedita motorizzazione ibrida leggera ereditata dalla 500X ma resa più efficiente e moderna, con una potenza superiore ai 130 cavalli e cambio automatico doppia frizione DCT a 7 rapporti.