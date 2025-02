Nuova governance economica, dove va l’Europa

Il Patto di Stabilità e Crescita, uno dei pilastri fondamentali dell'Unione Europea, è stato rivisto per affrontare al meglio le sfide economiche attuali. Con l’approvazione da parte del Parlamento europeo il 23 aprile 2024, sono state introdotte modifiche progettate per garantire una maggiore flessibilità e promuovere una crescita economica sostenibile. Una delle principali modifiche al Patto di Stabilità riguarda la gestione dei deficit di bilancio: i nuovi regolamenti permetteranno agli Stati membri di avere maggiore flessibilità nel gestire i loro deficit, specialmente in periodi di crisi economica. Questo significa che gli Stati avranno più margine di manovra per aumentare la spesa pubblica quando necessario, senza il timore di sanzioni immediate. Allo stesso tempo, il Patto si focalizza di più sulla sostenibilità del debito a lungo termine piuttosto che sul rispetto rigoroso di parametri a breve termine. Gli Stati membri sono incoraggiati a presentare piani di rientro del debito che siano realistici e sostenibili nel lungo periodo, tenendo conto delle specificità economiche di ogni Paese. Un'altra importante novità è l'introduzione di incentivi per le riforme strutturali: gli Stati membri che intraprendono riforme volte a migliorare la loro crescita economica e la sostenibilità delle finanze pubbliche riceveranno maggiore flessibilità e sostegno da parte dell'Unione Europea. Le conseguenze dirette dell’applicazione del nuovo Patto possono modificare gli equilibri tra i diversi Paesi europei, come dimostrano le pagelle emesse dalla Commissione Ue a fine novembre 2024 sui Piani strutturali di bilancio presentati, che includono i percorsi di spesa, le riforme e gli investimenti prioritari per i prossimi 4-7 anni: Italia e Francia promosse e i cosiddetti Paesi ‘frugali’, a partire dall’Olanda per proseguire con Germania, Finlandia e Austria, dietro la lavagna. Con Amsterdam addirittura ‘bocciata’ e gli altri rimandati. Il Consiglio UE, lo scorso 21 gennaio, ha approvato le raccomandazioni indirizzate a sette Stati membri perché correggano la propria situazione di disavanzo eccessivo: Belgio, Francia, Italia, Malta, Polonia, Slovacchia e Romania. All’Italia, il Consiglio raccomanda di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2026, portandolo quindi entro il 3%, e di garantire il tasso di crescita nominale della spesa netta non superiore al'1,3% nel 2025 e all'1,6% nel 2026. A fine gennaio, è stata presentata La Bussola della Competitività, un piano d’azione basato sui principi di competitività, semplificazione e pragmatismo, atto a delineare la nuova strategia economica dell’UE per i prossimi cinque anni. Ecco le prossime tappe principali: l’11 febbraio sarà presentato il ‘ Work Programme’ della Commissione europea. Con questo documento, si stabiliscono le iniziative principali che la Commissione intende intraprendere, le proposte legislative da presentare o modificare, e i settori strategici su cui concentrarsi, e sarà quindi particolarmente rilevante per comprendere quale sia l’attenzione che la nuova Commissione vuole dare alla transizione verde. Il 26 febbraio sarà la volta del Clean Industrial Deal. Si tratta di una strategia per la decarbonizzazione industriale basata su sei i temi principali: prezzi dell’energia e sicurezza energetica; finanziamenti; materie prime e riciclaggio; competenze e lavoro; promozione di settori chiave per guidare il mercato globale delle tecnologie verdi. Lo stesso giorno, la Commissione introdurrà una nuova legislazione Omnibus, che interverrà sulla Tassonomia UE e per riformare le normative sulla rendicontazione di sostenibilità delle aziende. La normativa punta a rendere più rigorosi i requisiti per la divulgazione delle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Tra febbraio e marzo arriveranno gli emendamenti alla European Climate Law e saranno fissati gli obiettivi di riduzione CO2 al 2040. dell’UE contribuiscano a questo traguardo e che tutti i settori dell’economia e della società svolgano il proprio ruolo. Quanto ai negoziati sul nuovo bilancio europeo, o Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che coprirà il periodo 2028-2034, la proposta della Commissione europea è attesa per l’estate o l’autunno 2025, e darà inizio ai negoziati con le altre Istituzioni europee che porteranno alla finalizzazione del nuovo bilancio a lungo termine dell’UE. Il 31 agosto mancherà un anno esatto alla scadenza del PNRR. A settembre la Presidente della Commissione europea pronuncerà il discorso annuale sullo Stato dell’Unione, dinanzi al Parlamento europeo. Il discorso fa il punto dei risultati conseguiti nell’ultimo anno e presenta le priorità per l’anno successivo. A ottobre, è in programma la Conference della JT Platform, la prima con il Commissario Fitto. Organizzata congiuntamente dalla DG REGIO e dalla DG ENER, mette a confronto autorità nazionali, locali e regionali, parti economiche e sociali, società civile e rappresentanti della Commissione europea, sul tema della transizione giusta. Tra il 10 e 21 novembre 2025, infine, la COP 30, in Brasile, un appuntamento centrale per definire le prossime azioni globali contro il cambiamento climatico.