Nuova Hyundai Bayon: allestimento Exclusive per l’Urban SUV

Nuova Hyundai Bayon è disponibile anche con l’inedito allestimento Exclusive. Una configurazione che si posiziona nella fascia centrale del listino del modello, la compatta Sport Utility Vehicle coreana è disponibile con motorizzazione benzina e GPL.

Si rivolge ai clienti che sono alla ricerca di un’auto dalla forte personalità, con un equipaggiamento completo e un’elevata connettività, la Nuova Hyundai Bayon è disponibile con propulsori potenti e parchi nei consumi.

Per la prima volta sulla Bayon è disponibile il tetto a contrasto, nella ricca dotazione di serie figurano anche i cerchi in lega da 16 pollici, i vetri posteriori oscurati e la griglia frontale nera.

Novità anche nell’abitacolo, il Cluster Supervision da 10,25” supporta la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, lungo la console centrale è situato il pad per la ricarica wireless smartphone, il Bluetooth è a riconoscimento vocale.

Sull’intera gamma della Bayon è disponibile il sistema Hyundai Bluelink che consente al proprietario di localizzare la vettura tramite smartphone, ma anche di inviare i punti di interesse al sistema di navigazione satellitare.

In abbinamento al tetto nero, Hyundai Bayon può essere ordinata nelle colorazioni Atlas White, Intense Blue, Dragon Red e Mangrove Green.

Si posiziona nel segmento B, ha dimensioni compatte e interni spaziosi, i suoi interni sono curati, notevole è la capacità di carico. Massimo comfort per un Urban SUV che sfoggia un design distintivo.

Nuova Hyundai Bayon: benzina, ibrida e a GPL

Tre le motorizzazioni disponibili: la versione d’accesso è la 1.2 MPI benzina da 84 CV, per chi desidera l’ibrido leggero è disponibile la 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V da 100 CV, mentre per chi utilizza l’auto per coprire lunghe percorrenze, in gamma è disponibile la 1.2 GPL da 82 CV.