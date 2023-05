Nuova Hyundai Kona: il SUV compatto anche in formato ibrido

Un design originale per contenuti premium, la nuova Hyundai Kona arriverà sul mercato italiano con tre motorizzazioni endotermiche.

Nuova Hyundai Kona giunge alla sua seconda generazione.

Si presenta con dimensioni più grandi e con uno stile totalmente nuovo, la nuova Hyundai Kona è lunga 4,35 metri, larga 1,82 metri, alta 1,575 metri e ha un passo di 2,66 metri.

Un design inedito per conquistare nuove posizioni sul mercato, nel realizzare la nuova versione, i tecnici Hyundai hanno prestato particolare attenzione all’efficienza aerodinamica, ottenendo alla fine un Cx di soli 0.27.

Lateralmente si notano i passaruota pronunciati e la nervatura che diagonalmente corre lungo le portiere, mentre la parte posteriore richiama al frontale con una sottile striscia a led che la percorre tutta, in basso sono posizionati i gruppi ottici.

Nell’abitacolo evidenti i richiami alle “sorelle” maggiori con i due display della strumentazione e del sistema dell’infotainment, quest’ultimo da 12.3 pollici, affiancati.

Lo spostamento dei comandi del cambio automatico dalla console ad un satellite posizionato dietro il volante, ha permesso di ricavare diversi portaoggetti.

I rivestimenti sono realizzati con materiali ecologici e la dotazione tecnologica fra sistemi di serie ed opzionali è pronta per la guida semi autonoma di livello 2.

Nuova Hyundai Kona: motorizzazioni e prestazioni

Tre le varianti endotermiche inizialmente disponibili sul mercato italiano:

● Kona 1.0 T GDI: tre cilindri, turbo benzina da 1.0 litri, da 120 CV con una coppia di 172 Nm, abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti, è in grado di raggiungere una velocità di 180 km/h con uno scatto nello 0-100 km/h in 11.8 secondi

● Kona 1.0 T GDI 48V: stessa motorizzazione e caratteristiche della variante precedente e alimentazione ibrida leggera

● Kona 1.6 GDI HEV: equipaggiata con un quattro cilindri benzina da 1.598 cc con unità elettrica, per una potenza di sistema di 141 CV, una coppia di 265 Nm, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti per una velocità di 166 km/h ed una accelerazione 0-100 km/h in 11,2 secondi.