Nuova KTM 790 Duke: l’attesa è finita

La nuova KTM 790 Duke 2023 è una naked leggera e divertente. È dotata di un’elettronica raffinata e del Riding Mode con tre modalità di guida: Rain, Street e Sport.

L’acceleratore Ride by Wire consente al pilota di dosare con precisione la potenza del bicilindrico LC8c, la KTM 790 Duke estremizza il piacere di guida in ogni condizione.

Nella completa dotazione di accessori figura il controllo di trazione (MTC) sensibile all’angolo di piega, il quadro strumenti con display TFT da 5 pollici a colori, l’ABS Cornering con setup Supermoto e le luci a LED.

A richiesta, è possibile optare anche per il cambio elettronico Quckshifter+ che regola la coppia del motore in fase di rilascio (MSR), il riding mode Track, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS), il Cruise Control e il KTM MY Ride, quest’ultimo consente di visualizzare sul display della moto le telefonate in entrata e uscita e ascoltare anche la musica senza distrarsi.

KTM 790 Duke è disponibile in due nuove colorazioni.

Due nuove colorazioni per la 790 Duke 2023 che si ispirano alle livree delle super naked austriache, al tradizionale arancione si affianca la tonalità grigia/nera.

La motorizzazione LC8c da 95 cavalli a richiesta può essere depotenziata, al fine di consentire la guida anche ai possessori di patente A2.