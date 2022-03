Nuova ondata di vendite su Piazza Affari

Giornata decisamente negativa per il listino di Piazza Affari, penalizzato dalle indicazioni in arrivo dal fronte ucraino: dopo il fallimento del primo round di negoziati, le forze russe stanno cingendo d’assedio Kiev. Nelle ultime ore le autorità cinesi hanno offerto la loro disponibilità ad entrare in campo per porre fine alle ostilità.

In calo del 4,14%, il Ftse Mib ha terminato la giornata a 24.363,56 punti. Performance particolarmente negative sono state registrate dai titoli del comparto bancario con il -7,83% di Mediobanca, il -7,72% di Intesa Sanpaolo ed il -6,95% di UniCredit. Quest’ultima oggi ha definito il dividendo 2021 a 0,538 euro per azione.

Giornata particolarmente pesante anche per Moncler (-9,12%), Telecom Italia (-9,05%) e Stellantis (-6,93%).

Solo tre titoli sul paniere delle blue chip hanno chiuso con il segno più: Eni (+3,04%), il future con consegna maggio sul petrolio Brent quota in aumento del 7,6% a 105,45 dollari, Leonardo (+1,45%), che continua a capitalizzare l’escalation della tensione (aumento delle spese militari), e Terna (+1,83%).

Anche oggi la convinzione che le tensioni geopolitiche finiranno per rimandare, o comunque per rallentare, il processo di normalizzazione del costo del denaro, ha spinto al ribasso lo spread Btp-Bund, sceso del 4,4% a 154 punti base. (in collaborazione con Money.it).