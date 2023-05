Nuova Opel Corsa: la compatta anche in versione full electric

Nuova Opel Corsa è stata svelata dalla Casa del Fulmine.

La nuova versione si presenta più moderna ed elegante, Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato: "Nuova Opel Corsa è un bestseller da oltre 40 anni. Negli ultimi due anni è stata anche l'auto piccola più venduta in Germania e nel 2021 è stata l'auto più venduta in assoluto nel Regno Unito. Per noi, questo successo è una conferma del nostro lavoro e fornisce un'ulteriore motivazione per fare ancora meglio in futuro. La nuova Corsa è ancora più moderna, ancora più emozionale e migliore. Con il suo straordinario design, le tecnologie all'avanguardia, fino ad oggi esclusive dei segmenti superiori, e le nuove varianti elettriche ed ibride ad emissioni zero, mostrano ai clienti ciò che possono aspettarsi, oggi, da un’auto piccola.”

Nuova Opel Corsa: anche in versione full electric

Protagonista principale della nuova gamma sarà la Corsa Electric, configurazione a zero emissioni, disponibile sia nella versione base da 136 CV per un’autonomia fino a 357 Km nel ciclo WLTP, sia nella variante più potente da 156 CV per un’autonomia dichiarata di 402 km.

Fra le motorizzazioni termiche, per la prima volta, figura anche una unità Mild-hybrid a 48 volt con potenza da 100 CV e 136 CV e nuovo cambio automatico a doppia frizione.

Esteticamente la compatta del Marchio del fulmine si caratterizza per l’ormai immancabile Opel Vizor, con il frontale nero e calandra chiusa, per i gruppi ottici a LED e logo della Casa racchiusi in un solo elemento, con quest’ultimo che, a seconda degli allestimenti, si può presentare con una finitura nera o in argento satinato opaco.

Osservando la vettura lateralmente, si nota subito il montante “C” dalla forma particolare, mentre nella parte posteriore il lettering “Corsa” è posizionato al centro del portellone.

L’abitacolo è tecnologico con la plancia completamente digitale ed il nuovo sistema di infotainment che risponde al comando “Hey Opel”, con un tono non metallico ma molto più naturale, con connessione wireless per Android Auto ed Apple CarPlay.

I sedili hanno un nuovo rivestimento, il volante e la leva del cambio hanno un design inedito.

Ottima è la dotazione di serie, curata è la sicurezza attiva, nella suite ADAS sono compresi, una nuova telecamera ad alta risoluzione per la retromarcia, il cruise control adattivo, l’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.